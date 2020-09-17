السعودية اليوم / موريتانيا تسجل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا



نواكشوط 28 محرم 1442 هـ الموافق 16 سبتمبر 2020 م واس

سجلت موريتانيا 13 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة في الموريتانية أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 7332 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات إلى 161.

// انتهى //

03:02ت م

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نواكشوط 28 محرم 1442 هـ الموافق 16 سبتمبر 2020 م واسسجلت موريتانيا 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت وزارة الصحة في الموريتانية أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 7332 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات إلى 161.// انتهى //03:02ت م0286

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