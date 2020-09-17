السعودية اليوم / غانا تسجل 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا



أكرا 28 محرم 1442 هـ الموافق 16 سبتمبر 2020 م واس

سجلت غانا خلال الـ 24 ساعة الماضية 54 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة في غانا، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 45.388 ألف إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات إلى 285.

// انتهى //

00:19ت م

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أكرا 28 محرم 1442 هـ الموافق 16 سبتمبر 2020 م واسسجلت غانا خلال الـ 24 ساعة الماضية 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وأوضحت وزارة الصحة في غانا، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 45.388 ألف إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات إلى 285.// انتهى //00:19ت م0278

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