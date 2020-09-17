محمد بن مسعود - الدمام - جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة صرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكنت - بفضل الله - من القبض على ثلاثة مواطنين، جميعهم في العقد الثالث من العمر؛ تورَّطوا بارتكاب عدد من الجرائم، تمثلت بالسطو على المنازل، والاستيلاء على ما تحويه من أجهزة ومبالغ مالية ومقتنيات، قُدرت قيمتها بنحو 140000 ريال. وقد جرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة. شرطة الرياض: القبض على 3 أشخاص تورطوا بالسطو على المنازل وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-09-17 صرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكنت - بفضل الله - من القبض على ثلاثة مواطنين، جميعهم في العقد الثالث من العمر؛ تورَّطوا بارتكاب عدد من الجرائم، تمثلت بالسطو على المنازل، والاستيلاء على ما تحويه من أجهزة ومبالغ مالية ومقتنيات، قُدرت قيمتها بنحو 140000 ريال. وقد جرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة. 17 سبتمبر 2020 - 29 محرّم 1442 12:34 AM Advertisements اخر تعديل 17 سبتمبر 2020 - 29 محرّم 1442 03:29 AM جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة صرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكنت - بفضل الله - من القبض على ثلاثة مواطنين، جميعهم في العقد الثالث من العمر؛ تورَّطوا بارتكاب عدد من الجرائم، تمثلت بالسطو على المنازل، والاستيلاء على ما تحويه من أجهزة ومبالغ مالية ومقتنيات، قُدرت قيمتها بنحو 140000 ريال. وقد جرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة. ، شرطة الرياض: القبض على 3 أشخاص تورطوا بالسطو على المنازل ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شرطة الرياض: القبض على 3 أشخاص تورطوا بالسطو على المنازل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.