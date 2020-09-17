، زوجة "الفنان خالد سامي" تشكر القيادة: شكرًا والدي وسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ،

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قدّمت "عائدة العتيبي"، زوجة الفنان خالد سامي، شكرها للقيادة على اهتمامها ورعايتها للمواطنين.
كما شكرت -بحسب "قناة العربية"- التجاوب السريع لوزير الحرس الوطني، الأمير عبدالله بن بندر، مع وضع زوجها الصحي الذي يمرّ بفترة حرجة إثر معاناته من تليُّف الكبد والكلى؛ ويرقد حاليًا بمستشفى الحرس الوطني بالرياض.
وغردت "العتيبي" على حسابها بـ"توتير" قائلة: "الحمد لله أن مَنّ علينا بولاة أمر يهتمون ويرعون جميع المواطنين. شكرًا والدي وسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان (كل مواطن في بلادنا هو محل اهتمامي ورعايتي). شكرًا سيدي الأمير عبدالله بن بندر على تجاوبك السريع".
وكانت "العتيبي" قد أعادت تغريدة للفنان ناصر القصبي، أعرب فيها عن شكره لرئيس الحرس الوطني، الأمير عبدالله بن بندر؛ لاهتمامه وتجاوبه السريع مع وضع الفنان خالد سامي الصحي؛ إذ كتب "القصبي": "شكرًا من القلب لاهتمام ومبادرة سمو رئيس الحرس الوطني، الأمير عبدالله بن بندر، وتجاوبه السريع مع وضع الفنان خالد سامي الصحي".
وفي وقت سابق أطلق الفنان "القصبي" مناشدة لوزير الصحة للتدخل السريع لإنقاذ الفنان خالد سامي بعد تدهور صحته، وقال في تغريدة: "الفنان خالد سامي الذي يرقد في مستشفى الحرس بالرياض، ويصارع المرض منذ أكثر من سنة، وضعه الصحي الآن خطير، ويتدهور بسرعة؛ وأنا أناشد معالي وزير الصحة توفيق الربيعة سرعة التدخل مشكورًا. وهذا رأي الفريق الطبي لإجراء عملية زراعة الكبد الآن وعلى وجه السرعة، وإلا سيموت بين أيدينا".
زوجة "الفنان خالد سامي" تشكر القيادة: شكرًا والدي وسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمانعبدالحكيم شار الخليج 365 2020-09-17
قدّمت "عائدة العتيبي"، زوجة الفنان خالد سامي، شكرها للقيادة على اهتمامها ورعايتها للمواطنين.
كما شكرت -بحسب "قناة العربية"- التجاوب السريع لوزير الحرس الوطني، الأمير عبدالله بن بندر، مع وضع زوجها الصحي الذي يمرّ بفترة حرجة إثر معاناته من تليُّف الكبد والكلى؛ ويرقد حاليًا بمستشفى الحرس الوطني بالرياض.
وغردت "العتيبي" على حسابها بـ"توتير" قائلة: "الحمد لله أن مَنّ علينا بولاة أمر يهتمون ويرعون جميع المواطنين. شكرًا والدي وسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان (كل مواطن في بلادنا هو محل اهتمامي ورعايتي). شكرًا سيدي الأمير عبدالله بن بندر على تجاوبك السريع".
وكانت "العتيبي" قد أعادت تغريدة للفنان ناصر القصبي، أعرب فيها عن شكره لرئيس الحرس الوطني، الأمير عبدالله بن بندر؛ لاهتمامه وتجاوبه السريع مع وضع الفنان خالد سامي الصحي؛ إذ كتب "القصبي": "شكرًا من القلب لاهتمام ومبادرة سمو رئيس الحرس الوطني، الأمير عبدالله بن بندر، وتجاوبه السريع مع وضع الفنان خالد سامي الصحي".
وفي وقت سابق أطلق الفنان "القصبي" مناشدة لوزير الصحة للتدخل السريع لإنقاذ الفنان خالد سامي بعد تدهور صحته، وقال في تغريدة: "الفنان خالد سامي الذي يرقد في مستشفى الحرس بالرياض، ويصارع المرض منذ أكثر من سنة، وضعه الصحي الآن خطير، ويتدهور بسرعة؛ وأنا أناشد معالي وزير الصحة توفيق الربيعة سرعة التدخل مشكورًا. وهذا رأي الفريق الطبي لإجراء عملية زراعة الكبد الآن وعلى وجه السرعة، وإلا سيموت بين أيدينا".
17 سبتمبر 2020 - 29 محرّم 1442
12:17 AM
غرّدت: الحمد لله أن مَنّ علينا بولاة أمر يهتمون ويرعون جميع المواطنين
قدّمت "عائدة العتيبي"، زوجة الفنان خالد سامي، شكرها للقيادة على اهتمامها ورعايتها للمواطنين.
كما شكرت -بحسب "قناة العربية"- التجاوب السريع لوزير الحرس الوطني، الأمير عبدالله بن بندر، مع وضع زوجها الصحي الذي يمرّ بفترة حرجة إثر معاناته من تليُّف الكبد والكلى؛ ويرقد حاليًا بمستشفى الحرس الوطني بالرياض.
وغردت "العتيبي" على حسابها بـ"توتير" قائلة: "الحمد لله أن مَنّ علينا بولاة أمر يهتمون ويرعون جميع المواطنين. شكرًا والدي وسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان (كل مواطن في بلادنا هو محل اهتمامي ورعايتي). شكرًا سيدي الأمير عبدالله بن بندر على تجاوبك السريع".
وكانت "العتيبي" قد أعادت تغريدة للفنان ناصر القصبي، أعرب فيها عن شكره لرئيس الحرس الوطني، الأمير عبدالله بن بندر؛ لاهتمامه وتجاوبه السريع مع وضع الفنان خالد سامي الصحي؛ إذ كتب "القصبي": "شكرًا من القلب لاهتمام ومبادرة سمو رئيس الحرس الوطني، الأمير عبدالله بن بندر، وتجاوبه السريع مع وضع الفنان خالد سامي الصحي".
وفي وقت سابق أطلق الفنان "القصبي" مناشدة لوزير الصحة للتدخل السريع لإنقاذ الفنان خالد سامي بعد تدهور صحته، وقال في تغريدة: "الفنان خالد سامي الذي يرقد في مستشفى الحرس بالرياض، ويصارع المرض منذ أكثر من سنة، وضعه الصحي الآن خطير، ويتدهور بسرعة؛ وأنا أناشد معالي وزير الصحة توفيق الربيعة سرعة التدخل مشكورًا. وهذا رأي الفريق الطبي لإجراء عملية زراعة الكبد الآن وعلى وجه السرعة، وإلا سيموت بين أيدينا".
، زوجة "الفنان خالد سامي" تشكر القيادة: شكرًا والدي وسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ،
المصدر : الخليج 365
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