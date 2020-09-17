شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد شهادات «PCR» الموثقة من الصحة لدخول البحرين والان نبدء بالتفاصيل

أوضح الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية البحريني، أنه تسهيلا لإجراءات المسافرين القادمين لمملكة البحرين عبر جسر الملك فهد، فإن كافة شهادات فحص المسحة الأنفية «PCR» للكشف عن فيروس كورونا المعتمدة من قبل وزارة الصحة السعودية والتي لم تمض عليها مدة 72 ساعة من وقت إجراء الفحص، ستكون سارية المفعول والصلاحية لحامليها، دون تطبيق أي إجراءات صحية أخرى. موضحًا أن العمل جارٍ مع الجهات المعنية في السعودية للربط الالكتروني لنتائج الفحوصات المخبرية تسهيلًا على جميع الزائرين.

تذليل العقبات

ويعاود ما يقارب 8700 طالب وطالبة من مواطني السعودية والبحرين، بينهم 1300 سعودي وسعودية، عبور جسر الملك فهد للدراسة الجامعية، ضمن الفئات المستثناة من قرار وزارة الداخلية المتعلق برفع تعليق الرحلات الدولية وفتح المنافذ بشكل تدريجي، وأوضحت مصادر لـ«اليوم» أنه جارٍ العمل على لائحة واضحة تتعلق بعبور الطلاب بين البلدين بسبب تنقل غالبيتهم بشكل يومي للدراسة، لتذليل العقبات أمامهم والتيسير عليهم خصوصا في ظل عدم معرفتهم تفاصيل القرار وآلية تنقلاتهم عبر جسر الملك فهد في ظل جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية.

فحص مخبري

وكانت مملكة البحرين كشفت عن الاشتراطات التي يمكن لجميع المسافرين القادمين إليها عن طريق جسر الملك فهد، والتي تتمثل بأهمية خضوعهم للفحص المخبري للكشف عن فيروس كورونا على جسر الملك فهد ودفع تكلفته البالغة 60 دينارا بحرينيا، وتحميل تطبيق «مجتمع واعي» والتسجيل فيه، وذلك استكمالًا للإجراءات الاحترازية المطلوبة في هذا الشأن، ويتم استثناء هذا الإجراء للقادمين لمن يقوم بإبراز نتيجة الفحص إذا كانت سلبية التي تم إجراؤها قبل المغادرة من البحرين عبر تطبيق «مجتمع واعي»، حيث تسري لمدة 72 ساعة من وقت إجراء الفحص.

عبء مالي

وكان القرار البحريني بدفع رسوم بقيمة 60 دينارا وهي ما يعادل 600 ريال لإجراء الفحص الطبي عن فيروس كورونا بمنفذ الجسر، والذي تمتد صلاحيته لمدة 72 ساعة فقط، أثار الجدل، بين الطلاب الدارسين نتيجة عبورهم للجسر بشكل يومي وهو ما يحملهم عبئا ماليا كبيرا، ويستوجب إقامتهم في مملكة البحرين تفاديا لدفع ما يقارب 6 آلاف ريال شهريا لرسوم الفحص.

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عزل ذاتي

وأهابت البحرين بجميع المسافرين القادمين إليها ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والتقيد بكافة التعليمات والإرشادات الصحية الصادرة عن الجهات المعنية في المملكة، مع ضرورة التزامهم بتعليمات العزل الذاتي لحين حصولهم على نتيجة سالبة للفحص عند الدخول. وفي حال كانت نتيجة الفحص إيجابية، سيتم التواصل مع المسافر من قبل السلطات الصحية المعنية، ويتوجب على المسافر الاستمرار بالعزل الذاتي واتباع تعليمات السلطات الصحية بالمملكة.

تباعد اجتماعي

وأكدت على ضرورة الالتزام بمعايير التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات الطبية، والابتعاد عن التجمعات التي من شأنها نشر الفيروس ونقل العدوى بين فئات المجتمع المختلفة. ونوهت بأنه عند ملاحظة أي أعراض مشابهة للزكام كالصداع والكحة وفقدان حاستي الشم والتذوق وآلام متفرقة في الجسم مع ارتفاع درجات الحرارة على الشخص عزل نفسه على الفور والاتصال بالرقم 444 واتباع التعليمات التي سوف تعطى له.

مسحات يومية

وشهد مركز «تأكد» بالدمام إقبال متزايد من المواطنين الراغبين بالسفر ضمن الفئات المستثناة، والتي حددتها وزارة الداخلية ضمن قرارها برفع تعليق الرحلات الدولية وفتح المنافذ بشكل تدريجي. ويعمل المركز على فترتين، الصباحية من 8 صباحاً حتى 4 مساءً، والفترة المسائيّة من 4 مساءً حتى 12 في منتصف الليل. ويقدم خدماته للذين لا يشكون من أعراض، أو لديهم أعراض خفيفة، ويعتقدون مخالطتهم بشخص مصاب، ويُقدم فيها خدمة الفحص لفيروس كورونا من خلال عمل المسحات اليومية، عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق «صحتي».