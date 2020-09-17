شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يقر إستراتيجية الأمن السيبراني والان نبدء بالتفاصيل

وافق مجلس الوزراء على الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، وإنشاء هيئة السياحة في البحر الأحمر، وتنظيم مجلس التنمية السياحي.

واعتمد مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء «حفظه الله»، خلال جلسته أمس الأول «عبر الاتصال المرئي»، المجلس التصنيفي السعودي الموحّد للمستويات والتخصصات التعليمية.

وأطلع الملك المفدى، المجلس على فحوى الرسالة التي تلقاها من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، كما أطلع ـ أيّده الله ـ المجلس على ما تضمنته الاتصالات الهاتفية مع رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، ومستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية أنجيلا ميركل، ورئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي، وما جرى خلالها من بحث واستعراض لأعمال وجهود دول مجموعة العشرين، ضمن اجتماعاتها هذا العام برئاسة المملكة، لمواجهة آثار جائحة كورونا، وتأكيده ـ رعاه الله ـ حرص المملكة على العمل مع دول المجموعة لخدمة الشعوب ودعم الاقتصاد العالمي والتخفيف من تبعات الجائحة والعودة إلى الحياة الطبيعية.

تعاون في الطاقة المتجددة مع موريتانيا

فوّض مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي وزير الطاقة ـ أو مَن يُنيبه ـ بالتباحث مع الجانب الموريتاني في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، والتوقيع عليه، ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

اعتماد الحساب الختامي لمؤسسة الحبوب

اعتمد مجلس الوزراء الحساب الختامي للمؤسسة العامة للحبوب للعام المالي «1439/‏‏ 1440هـ»، واطلع، على تقارير سنوية للهيئة السعودية للملكية الفكرية، والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، والرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واتخذ ما يلزم حيالها.

استنكار تفجير موكب نائب رئيس أفغانستان

جدّد المجلس إدانة المملكة واستنكارها الشديدَين للتفجير الذي استهدف موكب نائب رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية، في العاصمة الأفغانية كابل، وأسفر عن سقوط عددٍ من القتلى والجرحى، وتأكيد تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة ضد جميع أشكال العنف والإرهاب والتطرف، معبّرًا عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأفغاني الشقيق، مع التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

تعديل شروط مكافأة نهاية الخدمة بالتعليم العالي

أقر مجلس الوزراء تعديل الفقرة «1» من البند «أولًا» من قرار مجلس الوزراء رقم «259» بتاريخ 1/‏‏ 9/‏‏ 1429هـ؛ لتصبح كالآتي:

«تُصرف مكافأة نهاية الخدمة لمَن أكمل في خدمته 20 سنة في التعليم العالي بأي من الوظائف: أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد، محاضر، عن كل سنة، تعادل راتب الرتبة والدرجة اللتين يشغلهما عند انتهاء خدمته، وتُستثنى من إكمال هذه المدة 5 حالات هي: صدور أمر ملكي، أو قرار من مجلس الوزراء، بالتعيين في وظيفة أخرى، وإلغاء الوظيفة، والوفاة، والعجز الصحي، وبلوغ السن النظامية للتقاعد، ويكون استحقاق المكافأة من تاريخ تحقق الحالة، وتُصرف من الجهة التي انتهت فيها خدمته الأكاديمية».

قفزات نوعية في البنية الرقمية

أوضح وزير الإعلام المكلف د. ماجد القصبي، أن مجلس الوزراء عدَّ تصدّر المملكة قائمة دول مجموعة العشرين في التنافسية الرقمية خلال السنوات الثلاث الماضية بتقرير المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية، ثمرة للدعم والتمكين والتوجيه الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد - يحفظهما الله - لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات على مدى السنوات الماضية، ويعكس القفزات النوعية التي حققتها المملكة على مستوى البنية الرقمية، وتنمية القدرات، والمشاريع الضخمة، ونضج التنظيمات والتشريعات الرقمية المستمدة من رؤية المملكة 2030.

دعم جهود الحل العادل للقضية الفلسطينية

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تطرق مجلس الوزراء لأعمال الدورة 154 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية من الأوضاع الأمنية والسياسية والاجتماعية بالوطن العربي، مشيرًا إلى ما أكدته المملكة من اهتمام وحرص على وحدة وسيادة وسلامة الأراضي العربية، وعدم قبولها بأي مساس يهدد استقرار المنطقة، ووقوفها لجانب الشعب الفلسطيني، ودعم الجهود الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يمكّن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

إدانة التصعيد العدائي من الميليشيا الحوثية الإرهابية

أعرب مجلس الوزراء عن إدانة المملكة للتصعيد العدائي والإرهابي من الميليشيا الحوثية الإرهابية بمحاولة استهداف للمدنيين والأعيان المدنية بالمملكة بصواريخ باليستية وطائرات «مفخخة» دون طيار، بطريقة ممنهجة ومتعمّدة، مشيدًا بكفاءة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن بالتصدي للتهديدات وإفشالها، واتخاذ إجراءات حماية المدنيين والأعيان المدنية، وكذا الإجراءات العملياتية اللازمة لوقف الأعمال الإرهابية والمحاولات الفاشلة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العُرفية.

تنسيق استجابة عالمية لمكافحة «كوفيد ـ 19»

نوّه مجلس الوزراء بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين في انطلاق فعاليات قمة مجموعة تواصل العمال «L20» بمجموعة العشرين، وما اشتملت عليه من التأكيد على أن مكافحة الجائحة وتبعاتها الصحية والاجتماعية والاقتصادية أولوية قصوى، وأن جهود المجموعة ترتكز على عدد من المحاور، من أهمها التعاون الدولي للوصول إلى لقاح للفيروس، وتحقيق العدالة والشمولية في توفيره للجميع، مع مراعاة احتياجات الدول الأكثر فقرًا، وأن حماية الأرواح، والحفاظ على وظائف الأفراد وركائز معيشتهم تأتي في مقدمة اهتمامات قادة دول العشرين. وتناول مجلس الوزراء عقب اطلاعه على جملة من التقارير حول مستجدات جائحة فيروس كورونا، على المستويَين المحلي والدولي، مشروع القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة لتنسيق استجابة عالمية عملية، ملموسة وقوية لمكافحة جائحة «كوفيد ـ 19» الذي جاء تتويجًا لجهود المملكة خلال رئاستها الحالية لمجموعة العشرين في تقديم الدعم للدول النامية دون استثناء أو تمييز، بالاستعانة بمخرجات القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة مجموعة العشرين في مارس 2020م، التي كان لها أثر بالغ في التخفيف من الآثار السلبية للوباء، على الجوانب الصحية، والاقتصادية والتجارية والاجتماعية.

3 أعضاء بمجلس صندوق الموارد البشرية

وافق مجلس الوزراء على تجديد عضوية المهندس ريان بن محمد بن حامد فائز ممثلًا للقطاع الخاص، وتعيين الدكتور محمد بن سعود البدر، وخالد بن محمد العمودي، أعضاء ممثلين للقطاع الخاص في مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية.

تفاهم سعودي - تنزاني في الحماية المدنية

فوّض مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ـ أو مَن يُنيبه ـ بالتباحث مع الجانب التنزاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني والحماية المدنية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تنزانيا الاتحادية.

تفاهم وثائقي وأرشيفي مع تونس والمغرب

قرّر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في المملكة العربية السعودية، ومؤسسة الأرشيف الوطني في الجمهورية التونسية في مجال الوثائق والأرشفة، كما فوّض المجلس أمين عام دارة الملك عبدالعزيز المكلف ـ أو مَن يُنيبه ـ بالتباحث مع الجانب المغربي في شأن مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية، ومؤسسة أرشيف المغرب في المملكة المغربية، والتوقيع عليه، ثم رفع النسخة النهائية الموقّعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

" اليوم" تهنئ

وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة «سفير».

وتهنئ ”الخليج 365”، علوش بن فارس بن بادي السبيعي بترقيته إلى وظيفة «وكيل الإمارة للشؤون الأمنية» بالمرتبة الخامسة عشرة في إمارة منطقة الرياض.

كما تهنئ المترقين إلى وظيفة «سفير» وهم: مساعد بن عبدالمحسن بن مساعد القناوي، وصالح بن عبدالكريم بن محمد الشيحة، وحسان بن يوسف بن عبدالرحمن الراشد، ورياض بن أحمد بن حاسر المباركي، وخالد بن فيصل بن مصطفى السحلي، وسعيد بن حسن بن سعيد الجميع، وعبدالله بن حجاج بن مشعان المطيري، ود. حمد بن عبدالله بن سعود بن خضير، كما تهنئ عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم الحمدان بترقيته إلى وظيفة «وكيل الوزارة لشؤون الدعوة» بالمرتبة الخامسة عشرة في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والمهندس زياد بن محمد بن طه مغربل إلى وظيفة «وكيل الأمين للخدمات» بالمرتبة الخامسة عشرة في أمانة المنطقة الشرقية، وأحمد بن عيسى بن لاحق الحازمي إلى وظيفة «وكيل الوزارة المساعد لشؤون الدعوة» بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وخالد بن ناصر بن حمد بن حميد إلى وظيفة «مستشار إداري» بالمرتبة الرابعة عشرة في الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.