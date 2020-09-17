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11 مليون ريال لتطوير مستشفى الصحة النفسية بالقصيم

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وضع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، أمس، حجر الأساس لتوسعة مستشفى الصحة النفسية بمدينة بريدة، بتبرع من إحدى المؤسسات الخيرية قيمته 11.250.000 ريال، وذلك بمشاركة وزير الصحة د. توفيق الربيعة - عبر الاتصال المرئي، وحضور وكيل الإمارة د. عبدالرحمن الوزان، والرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالمنطقة د. سلطان الشايع.

وأكد وزير الصحة أن توسعة المستشفى من المشاريع المهمة لمواصلة تقديم الرعاية الصحية بمنطقة القصيم، منوها بما قدمته القيادة أيدها الله من خلال هذه الجائحة، وأثمرت في إنقاذ الكثير من الأرواح ووضعت المملكة ضمن الدول المتقدمة من خلال تقديم الرعاية الصحية، منوها بدعم سمو أمير منطقة القصيم الدائم للأعمال المسهمة في تطوير القطاع الصحي بالمنطقة.

وقُدم، خلال وضع حجر الأساس، عرض مرئي عن مشروع التوسعة، فيما بين الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي أن التطوير يشمل غرف تنويم وصالات طعام وغرف عزل وغرف أطباء وتمريض وعلاجا بتكلفة تصل إلى 11.250.000 ريال، لافتا الانتباه إلى أن هذا المشروع سيسهم في رفع السعة السريرية من 200 سرير إلى 300 سرير.

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