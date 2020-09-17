شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة «المؤسس»: الملتقيات العلمية مفتاح التميز والان نبدء بالتفاصيل

أكد رئيس جامعة الملك عبدالعزيز أ.د عبدالرحمن اليوبي، أن نجاح الملتقيات العلمية الطلابية يُعد المفتاح الأساسي للتميز علمياً وثقافياً واجتماعياً ومن ثم مهنياً من خلال الأفكار الشابة التي تثري الفعاليات.

وهنأ د.اليوبي الفائزين من الطلاب والطالبات، وجميع المشاركين، بالملتقى العلمي الأول للطلاب والطالبات بفرع الجامعة بمحافظة رابغ «عن بعد»، وذلك بمقر إدارة الجامعة بمشاركة الوكلاء وعمداء ووكلاء الكليات وعدد من أعضاء هيئة التدريس أمس.

وأوضح رئيس اللجنة التنفيذية للملتقى د.عبدالله الشهري، أن مسارات الملتقى ضمت: العلوم الأساسية والصحية، والعلوم الهندسية والتقنية، والعلوم الإنسانية والإدارية.