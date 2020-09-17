شكرا لقرائتكم خبر عن رحلات الطيران لدول الخليج بلا «جدولة» والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح مواطنون بالمطار أن رحلاتهم على الطيران الداخلي، فيما لم يتم العثور على مسافرين لرحلات دولية خليجية، ما يبين أنه لم تتم جدولة الرحلات إلى دول الخليج إلى الآن.
وذكر المواطن محمد العامر أنه مسافر لمدينة جدة، لعمل خاص، مبينا أنه تفاجأ عند قراءة لوحة جدول الرحلات من وجود كلمة «ألغيت» أمام الرحلات المغادرة إلى الكويت والقادمة منها في أكثر من رحلة، موضحا أنه لم يشاهد رحلات دولية تعمل سوى رحلات مبادرة «عودة» التي تم إطلاقها سابقا. فيما ناشد المواطن علي أحمد، شركات الطيران بالتوضيح عبر حساباتها الرسمية في حال تم إلغاء الرحلات وذكر الأسباب للمسافرين.
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