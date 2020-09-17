شكرا لقرائتكم خبر عن 93.4 % نسبة تعافي حالات «كورونا» بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

أكد مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة د. محمد العبدالعالي أن ما يستلزم إجراء الحجر الصحي وما يتبعه هو أن يخالط الشخص آخر مصابًا بالمرض، دون وقاية ولمدة طويلة.

وأشار إلى تسجيل 621 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا المستجد، أمس، ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة 327.551 حالة، من بينها 17.178 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 1238 حالة حرجة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الأربعاء بمشاركة المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني إبراهيم الروساء.

ولفت إلى أن عدد المتعافين في المملكة وصل إلى 306.004 حالات، بإضافة 982 حالة تعاف جديدة، كما بلغ عدد الوفيات 4369 حالة، بإضافة 31 حالة وفاة جديدة. فيما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة 5.868.149 فحصا مخبريا دقيقا، بإضافة 50.194 فحصا مخبريا جديدا خلال الـ 24 ساعة الماضية. مشيرا إلى أن الرصد العالمي متواصل ويلاحظ عليه الزيادة، ويقترب العدد العالمي من 30 مليون حالة.

وأكد أن المراكز الصحية «آمنة لك وقريبة منك»، لذا يجب أن نبادر لحجز المواعيد والاطمئنان على صحتك، حتى وإن لم تكن تعاني من أعراض الفيروس.

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من جانبه، قال المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني إبراهيم الروساء إننا نشهد اليوم والحمد لله مواصلة تسيير الرحلات الدولية لسفر الفئات المستثناة التي بدأت أول أمس، وذلك بناءً على صدور الموافقة الكريمة وفقاً لما رفعته الجهات المختصة في المملكة، موضحاً أنه بدأ تشغيل المطارات الدولية لهذه المرحلة وسط منظومة متكاملة من الخدمات بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات الحكومية ذات العلاقة داخل مرافق المطارات. لافتاً إلى أنه من المتوقع إطلاق دليل إرشادي محدث يتضمن عدة توجيهات، داعياً إلى الاطلاع عليه في موقع الهيئة الإلكتروني.

ونوه الروساء بأن الأنظمة والضوابط لا تسمح لغير السعوديين بالدخول إلى المطار إلا بعد تقديم ما يثبت خلوه من الإصابة بكورونا بشكل معتمد وحديث بالإضافة إلى الحجر المنزلي للقادمين من خارج المملكة لمدة ثلاثة أيام، علاوة على الضوابط السابقة وهي الإفصاح الطبي في مرحلة الحجز والحضور قبل الموعد بأربع ساعات للرحلات الدولية ولبس الكمامة القماشية والحفاظ على المسافة عند السفر والتباعد الجسدي والاجتماعي داخل المطار.

وأشار الى أنه على الناقل الجوي توضيح شروط وأحكام التذاكر خلال عملية الحجز، وذلك من حيث قابلية الإسترداد النقدي أو عبر قسيمة شرائية وكيفية رفع الطلب، مبيناً أن لائحة حماية العملاء تنص على ضرورة إشعار المسافر بجميع الإجراءات بشكل واضح في جميع نقاط البيع وفي حال إخلال الناقل الجوي بذلك فإنه يتم تعويض المسافر حسب اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء.

وشدد على أنه يجب على المسافرين التأكد من المتطلبات الصحية المطبقة في الدولة المغادر إليها والامتثال لأية تدابير أخرى احترازية تضعها دولة المقصد من حجر صحي أو عزل أو فحص مختبري. بالإضافة إلى الاطلاع والالتزام بما ورد في الدليل الارشادي للمسافر الذي تصدره الهيئة العامة للطيران المدني والمنشور في قنواتنا الرسمية. لافتاً إلى أنه سيحدد موعد وتاريخ رفع تعليق الرحلات الدولية بشكل كامل قبل تاريخ ١ يناير بـ ٣٠ يوما.