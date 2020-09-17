شكرا لقرائتكم خبر عن رصد آلي لدخول الشاحنات المخالفة بحاضرة الدمام والان نبدء بالتفاصيل
وبين المرور أوقات منع دخول الشاحنات وهي: من 6 صباحا إلى 8 صباحا، و12 ظهرا إلى 2 عصرا، ومن 5 مساء إلى 8 مساء، وفي يومي الجمعة والسبت من 3 عصرا إلى 8 مساء.
وشدد المرور على قائدي الشاحنات والمعدات الثقيلة بضرورة الحذر واتباع الأنظمة المرورية، وهي عدم دخول المدن أو الخروج منها في الأوقات غير المسموح بها، توفر الإنارة الجانبية والعواكس والسواتر، عدم زيادة أبعاد الحمولة على الحد المسموح به، الالتزام بالسير في المسار الأيمن بالطريق المتعدد المسارات، وتغطية الحمولة المنقولة وتثبيتها.
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