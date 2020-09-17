شكرا لقرائتكم خبر عن «القيادة» تهنئ «سوغا» بانتخابه رئيسا لوزراء اليابان والان نبدء بالتفاصيل

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لرئيس وزراء اليابان الجديد يوشيهيدي سوغا، بمناسبة انتخابه رئيسا للحكومة.

وأعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح له، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب اليابان الصديق.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لرئيس وزراء اليابان الجديد يوشيهيدي سوغا، بمناسبة انتخابه رئيسا للحكومة.

وأعرب سمو ولي العهد، عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لدولته، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب اليابان الصديق.