شكرا لقرائتكم خبر عن «الوحدة خلف القيادة».. عنوان خطبة الجمعة غدا والان نبدء بالتفاصيل

تتناول خطبة الجمعة غدا، التي توافق غرة شهر صفر للعام الجاري 1442هـ وتتزامن مع اليوم الوطني الـ«90» للمملكة، التذكير بما تنعم به المملكة من نعمة التوحيد ووحدة الصف خلف القيادة الرشيدة. ويتطرق الخطباء للحديث عن الاستقرار وتعزيز قيم المواطنة والانتماء الوطني لدى مختلف فئات المجتمع، وذلك في إطار رسالة الوزارة السامية ودورها الفاعل في نشر الوعي الشرعي، وتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم، وتأكيداً على دور وأهمية خطبة الجمعة في التوجيه والإرشاد إلى بعض المواضيع والقضايا، التي يحسن التنبيه عليها والتذكير بها، ومن أبرزها ترسيخ الانتماء والمواطنة وتعزيز اللحمة الوطنية بين أفراد المجتمع. جاء ذلك بتوجيه من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ د. عبداللطيف آل الشيخ لخطباء الجوامع بمختلف مناطق المملكة.

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