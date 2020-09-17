شكرا لقرائتكم خبر عن 94 % نسبة إنجاز «بلدي الرياض» في 2019 والان نبدء بالتفاصيل
كما تلقى سموه، خلال استقباله رئيس المجلس خالد العريدي وعددا من الأعضاء، في مكتبه بقصر الحكم، أمس، تقريراً عن واقع الحدائق العامة بمدينة الرياض، مستندًا إلى دراسة علمية إحصائية أشرف عليها المجلس رصدت واقع الحدائق العامة في مدينة الرياض من ناحية الإنشاءات والمرافق، والإدارة والتنظيم، وسلوكيات المرتادين، وخلصت إلى جملة من التوصيات والمقترحات التطويرية لرفع جودة الخدمات المقدمة، بما يحقق الفائدة المرجوة منها.
وقدم رئيس المجلس البلدي كتيبًا بمبادرات المجلس وأعماله خلال العام 2019، إضافة إلى التقارير الخاصة بجولات المجلس البلدي بالرياض الميدانية في نطاق البلديات الفرعية البالغ عددها 16 تقريراً، والتي تضمنت تفصيلاً بالملاحظات المرصودة في نطاق كل بلدية فرعية وبيانًا بالملاحظات المنفذة منها، أو تحت التنفيذ، وغير المنفذة، فضلاً عن بيان الملاحظات المتعلقة بالجهات الخدمية الأخرى، وملخصاً تنفيذياً لما تم حيال الجولات السابقة.
واستعرض العريدي في اللقاء عددًا من المبادرات التطويرية التي قدمها المجلس لتحسين وتطوير مدينة الرياض وعددها 23 مبادرة، والتي نالت استحسان سمو أمير منطقة الرياض.
كما عرض رئيس المجلس على سمو أمير منطقة الرياض تنظيم ورشة بمشاركة جميع الجهات الخدمية لمناقشة إيصال الخدمات لمخططات المنح. وثمّن سمو أمير منطقة الرياض الدور الفاعل للمجلس في سبيل تطوير الخدمات البلدية، موجّهاً سموه باستمرار جهود المجلس في تحسين وتطوير الخدمات البلدية.
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