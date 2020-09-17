شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يخفف معاناة 1937 مريضا بحجة والان نبدء بالتفاصيل
وراجع العيادات بقسم التسجيل والفرز 571 مستفيدًا، وقسم الملاحظات 201 شخص، وعيادة التنويم 43 مستفيدا، وقسم المصابين بالأوبئة 571 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 547 مراجعًا، وقسم الإحالة الطبية 4 مستفيدين، وصُرفت الأدوية لـ 592 مريضا، فيما نُفذت 5 أنشطة للتخلص من النفايات.
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