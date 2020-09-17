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مركز الملك سلمان يخفف معاناة 1937 مريضا بحجة

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استقبل مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في محافظة حجة اليمنية بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 1937 مريضا، خلال المدة من 3 حتى 9 سبتمبر 2020م، وذلك بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع العيادات بقسم التسجيل والفرز 571 مستفيدًا، وقسم الملاحظات 201 شخص، وعيادة التنويم 43 مستفيدا، وقسم المصابين بالأوبئة 571 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 547 مراجعًا، وقسم الإحالة الطبية 4 مستفيدين، وصُرفت الأدوية لـ 592 مريضا، فيما نُفذت 5 أنشطة للتخلص من النفايات.

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