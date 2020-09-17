شكرا لقرائتكم خبر عن 828 طرفا صناعيا.. وعلاج طبيعي لـ 1200 مريض بمأرب والان نبدء بالتفاصيل

أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، المرحلة الخامسة من مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل بمستشفى مأرب العام، بحضور وكيل محافظة مأرب للشؤون الإدارية عبدالله الباكري، ورئيس هيئة المستشفى د. محمد القباطي. واطلع الحضور خلال ذلك على الخدمات التي يقدمها مركز الأطراف الصناعية، واستمعوا لشرح مبسط من مدير مركز الأطراف الصناعية د. عبدالكريم الوتيري عن الخدمات التي يقدمها المركز للمستفيدين من ذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى ومحتاجي العلاج الطبيعي، مشيرا إلى أن المرحلة الخامسة التي يجري إطلاقها تستهدف على مدى 8 أشهر إنتاج 414 طرفا صناعيا، وإعادة التصنيع والتقويم لـ 414 طرفا صناعيا، إلى جانب تقديم خدمات العلاج الطبيعي الفيزيائي لـ 1200 شخص من محتاجي التأهيل، وأيضا التدريب الداخلي لـ 4 متطوعين في مجال إنتاج الأطراف الصناعية والعلاج الفيزيائي.

وبين «الوتيري» أن هذه المرحلة تتميز بتوسعة خدمات المركز وتحسين نوعية إنتاجه، مشيرا إلى افتتاح قسم للعلاج الطبيعي للنساء والأطفال تعمل فيه كوادر نسائية خالصة ووطنية، كما تم توفير فرن حراري للمركز، ومكونات أطراف صناعية ألمانية لصناعة أطراف ذكية بمواصفات عالية. ولفت «الوتيري» إلى أن 2357 مريضا استفاد من الخدمات التي قدمها المركز خلال النصف الأول من العام الجاري التي بلغت 5154 خدمة شملت «صناعة الأطراف، وتقويم الأطراف، وقياس الأطراف، والتدريب على الأطراف، والتأهيل الفني».