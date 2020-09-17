828 طرفا صناعيا.. وعلاج طبيعي لـ 1200 مريض بمأرب

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وبين «الوتيري» أن هذه المرحلة تتميز بتوسعة خدمات المركز وتحسين نوعية إنتاجه، مشيرا إلى افتتاح قسم للعلاج الطبيعي للنساء والأطفال تعمل فيه كوادر نسائية خالصة ووطنية، كما تم توفير فرن حراري للمركز، ومكونات أطراف صناعية ألمانية لصناعة أطراف ذكية بمواصفات عالية. ولفت «الوتيري» إلى أن 2357 مريضا استفاد من الخدمات التي قدمها المركز خلال النصف الأول من العام الجاري التي بلغت 5154 خدمة شملت «صناعة الأطراف، وتقويم الأطراف، وقياس الأطراف، والتدريب على الأطراف، والتأهيل الفني».
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