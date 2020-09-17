شكرا لقرائتكم خبر عن تأسيس مركز متكامل لإدارة الأزمات والكوارث بالجبيل والان نبدء بالتفاصيل

‪ استهدفت ورشة عمل، استضافتها إدارة الأمن الصناعي، التابعة للهيئة الملكية بالجبيل، أمس، حول مركز الأزمات والكوارث لمنظومة وزارة الصناعة والثروة المعدنية، تطوير خطة تأسيس مركز متكامل، يُعنى بإدارة الحالات الطارئة، والتعامل مع الأزمات، وتصنيفها، ومواجهة آثارها ونتائجها‬.

من ناحيته، قال مدير إدارة الأمن الصناعي والسلامة بالهيئة الملكية بالجبيل م. سعيد الشهري، إن الهيئة الملكية بالجبيل لديها تجربة رائدة في مجال إدارة الأزمات والكوارث والتعامل معها، مضيفًا إن الهيئة لديها خطة كبرى للطوارئ يتم تحديثها باستمرار وفق خُطط علمية وفنية، وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في المدينة.‬

‪ ‬‪وأوضح أن ورشة العمل تتمحور حول خطة تأسيس مركز للأزمات والكوارث، وبعضوية عدد من المختصين بالطوارئ والأزمات والكوارث في جميع الجهات التي تُشرف عليها منظومة وزارة الصناعة والثروة المعدنية، والذي سيكون له دور جوهري وكبير في دعم عمل اللجان المختصة في الطوارئ ويساعد في تبادل الخبرات والتجارب، ويرفع من مستوى الجاهزية للحالات الطارئة والتدخل السريع، والتعامل معها وفق أعلى المواصفات الفنية والتقنية على مستوى منظومة الصناعة والثروة المعدنية.