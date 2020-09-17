شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم المشاركين في الخطوط الأمامية لمكافحة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
وشكر د. الشعيبي جميع الأقسام الطبية والإدارية، العاملة في الخطوط الأمامية، على الجهود التي بذلوها خلال الفترة الماضية، وطبّقت أعلى معايير السلامة باتباع البروتوكول الطبي، الذي جعل الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني دائمًا في مقدمة الخدمات الطبية المقدمة لمنسوبيها.
وقالت رئيس قسم مكافحة العدوى بمستشفى الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام د. وفاء الناصر، إن انخفاض عدد المصابين بفيروس كورونا، دفع لإغلاق الجناح المخصص لعزل المصابين، محذرةً من أن هذا لا يعني انتهاء الوباء، بل يجب أخذ الحيطة والحذر، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات، وغسل أو تعقيم اليدين باستمرار.
من جهته، عبّر د. أحمد العرفج عن تقديره وشكره لمنسوبي الشؤون الصحية بالقطاع الشرقي، الذين حققوا نتائج مميزة، نظير جهودهم الرائعة التي حُقّقت، والتغلب على التحديات كافة، مؤكدًا أن الوضع الصحي في تطور وتحسّن، والحالات المسجلة في انخفاض.
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