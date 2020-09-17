شكرا لقرائتكم خبر عن مغربل يشكر القيادة على ترقيته للمرتبة «15» والان نبدء بالتفاصيل

رفع وكيل الأمين للخدمات بأمانة المنطقة الشرقية م. زياد مغربل، شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة -حفظها الله-، وذلك لصدور قرار مجلس الوزراء الموقر بترقيته للمرتبة الخامسة عشرة بأمانة المنطقة الشرقية. وأشار إلى أن هذه الثقة الغالية ستكون خير حافز له في البذل والعطاء وأداء الواجب على أكمل وجه، وأن يحفظ هذه البلاد ويديم عزها ومجدها تحت قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين. وأعرب عن بالغ شكره وتقديره لوزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل، وأمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير.

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