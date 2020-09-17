شكرا لقرائتكم خبر عن حملات للتأكد من توفير مواقف للأشخاص ذوي الإعاقة بالخبر والان نبدء بالتفاصيل
وقال رئيس بلدية محافظة الخبر م. سلطان الزايدي، إن إدارة رخص البناء بدأت بالتشديد على ضرورة تمييز المواقف المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، باستخدام الشعار الخاص بهم، وألا تقل نسبة تلك المواقف عن 5 % من السعة الإجمالية، ويجري تخصيص موقفين كحد أدنى.
وأشار إلى أن الأنظمة واضحة وإلزامية فيما يتصل بتوفير مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة ووجود منحدرات تسهل دخول وخروج المعاقين للمحلات، وهي أحد الاشتراطات الرئيسة لاستخراج ترخيص مزاولة النشاط حيث تم توجيه عدد من الإنذارات للمنشآت القائمة بضرورة تعديل وضعها، مؤكدًا أن العمل الميداني مستمر حتى يتم تأمين كافة الاشتراطات اللازمة من قبل تلك المنشآت.
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