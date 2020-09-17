شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة 104 ملايين ريال.. 3 مشاريع بيئية بـ«عزيزية الخبر» والان نبدء بالتفاصيل

تعكف الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية، على تنفيذ 3 مشاريع بيئية حيوية لخدمة العديد من المخططات السكنية المتعددة بحي العزيزية بمحافظة الخبر، بتكلفة تقارب 104 ملايين ريال، بهدف زيادة نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحي، ورفع الكفاءة التشغيلية، إضافة إلى رفع الضرر البيئي عن حي العزيزية بالخبر.

وبيَّن رئيس القطاع الشرقي م. حمدي الشراري، خلال جولة ميدانية تفقدية لسير أعمال المشروع، أن هذه المشاريع تحتوي على منظومة من الشبكات المتعددة بطول 170 كيلو مترًا وتوصيلاتها المنزلية، وأنها ستعمل على نقل مياه الصرف الصحي إلى المحطة الرئيسية لأحياء العزيزية، ومن ثم نقلها بالخطوط الرئيسية إلى محطة المعالجة البيئية.