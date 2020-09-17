شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة 104 ملايين ريال.. 3 مشاريع بيئية بـ«عزيزية الخبر» والان نبدء بالتفاصيل
وبيَّن رئيس القطاع الشرقي م. حمدي الشراري، خلال جولة ميدانية تفقدية لسير أعمال المشروع، أن هذه المشاريع تحتوي على منظومة من الشبكات المتعددة بطول 170 كيلو مترًا وتوصيلاتها المنزلية، وأنها ستعمل على نقل مياه الصرف الصحي إلى المحطة الرئيسية لأحياء العزيزية، ومن ثم نقلها بالخطوط الرئيسية إلى محطة المعالجة البيئية.
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