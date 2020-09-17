65 مخالفة صحية في 798 جولة.. وتعقيم 893 موقعا

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وأسفرت الجولات عن قيد 54 مخالفة؛ لعدم التقيّد بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19» في الأسواق والمراكز التجارية، و10 مخالفات تكدس في الأسواق المركزية، ومخالفة واحدة للتكدس في مساكن العمالة.
وفيما يخُص التعقيم والتطهير، واصلت الأمانة جهودها للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، بغسل وتعقيم وتطهير 893 موقعًا، باستخدام 150723 لترًا من كمية المعقمات والمطهّرات، وبمشاركة 480 فردًا من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، كما تم رفع 7448 طنًا من النفايات، وإزالة 4175 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9407 أفراد من الكوادر البشرية بالنظافة.
وتعمل الأمانة على استمرار خطتها الدورية، وبشكلٍ يومي لمتابعة كافة المنشآت المشمولة بأنظمة وبروتوكولات وزارة الشؤون البلدية والقروية، بالإضافة للشكاوى التي تُعنى بكافة ميادين الخدمة في المنطقة عبر مركز البلاغات «940»، ودعت أفراد المجتمع للتعاون والتكاتف للتصدّي لجميع الممارسات المخالفة عبر التواصل مع مركز البلاغات هاتفيًا أو إلكترونيًا.
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