شكرا لقرائتكم خبر عن لوحة «معاكسة» لتوضيح السرعة تربك سائقي السيارات بالخبر والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المواطن أحمد الهادي أن هذه اللوحة تخفي على مرتادي الطريق السرعة النظامية، ما يعرضهم للمخالفات المرورية، مطالبًا بعدم احتساب أي مخالفة مرورية في هذا الطريق حتى يتم تصحيح وضع اللوحة.
وذكر المواطن فهد القحطاني أن هذه اللوحة تشتت انتباه السائقين، مطالبًا بمحاسبة الأشخاص، الذين ركبوها عكس اتجاه السير، خاصةً أنها تسبب ضررًا على السيارات المارة مع الطريق، وتعرضها لمخالفات تجاوز السرعة المرورية.
وأشار المواطن علي الخالدي إلى أنه يجب متابعة هذه اللوحات بشكل دائم من قبل المسؤولين، وأنه في حال حدوث الأخطاء في تركيب اللوحات، فإن الضرر ينعكس على مرتادي الطريق، ويتسبب بتجاوزهم للسرعة النظامية لعدم علمهم بها، موضحًا أنه يجب عدم احتساب المخالفات المرورية على السيارات في الطريق، الذي تقع فيه اللوحة المعاكسة، إلى أن يتم تصحيح وضعها.
بدورها، تواصلت ”الخليج 365” مع مدير مرور المنطقة الشرقية العميد علي الزهراني، وتوجيه الاستفسارات حول الإجراءات المتخذة مع السائقين، الذين تعرضوا لمخالفات مرورية في هذا الطريق، ولم يتم الرد حتى مثول الصحيفة للطباعة.
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