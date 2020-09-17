شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز 65 % من ممشى ومتنزه «حمراء الجبيل» والان نبدء بالتفاصيل

أنجزت بلدية محافظة الجبيل 65% من مشروع إنشاء ممشى ومتنزه حي الحمراء، مشيرةً إلى مواصلة أعمال إنشاء المشروع، الذي يأتي ضمن مشاريع أنسنة المدن، التي تتماشى مع أهداف جودة الحياة 2020.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الجبيل م. نايف الدويش، أن البلدية أطلقت عددًا من المشاريع التنموية، ضمن مبادرات أنسنة المدن، الهادفة لتعزيز البُعد الإنساني في العمل البلدي، وذلك بتهيئة المدن، وتوظيفها لجعلها بيئة صحية ومريحة وصديقة للإنسان أكثر من مجرد مكان يقيم فيه، بحيث يكون البُعد الإنساني للمدن موازيًا للتمدد العمراني ومشروعات تنمية المدن، من بينها مشروع ممشى مخطط الحمراء في محافظة الجبيل.

وأبان بأنه تم إنجاز 65% من المشروع، الذي يتضمن إنشاء ممشى بطول 750 مترًا، وعرض ١٠٠ متر، وقيمة إجمالية تبلغ 4320872 ريالًا سعوديًا.

وتابع أن المشروع يشمل ساحات للعوائل، وملاعب للشباب والأطفال، وحدائق ومسطحات خضراء، وشبكة من ممرات المشاة، إضافة إلى مضمار للجري ومناطق ألعاب للأطفال، ومواقف لسيارات الزائرين وأعمدة ديكورية لإنارة كامل الحديقة، وكراسيّ خرسانية لجلسات الزائرين.

وأكد م. الدويش أهمية تلك المشاريع في خدمة المنطقة خدميًا وسياحيًا واجتماعيًا، لافتًا إلى أن البلدية تسعى دائمًا إلى الارتقاء بمستوى الخدمات بما يُسهم في تحقيق جودة الحياة 2020.