شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية: شراكتنا مع المملكة المتحدة ممتدة منذ 100 عام والان نبدء بالتفاصيل
وأشار سموه، خلال استقباله سفير المملكة المتحدة لدى المملكة نيل كرمبتون، والوفد المرافق له، بمكتبه بديوان الإمارة، أمس، إلى أن المملكة ترتبط بعلاقات تجارية واسعة مع المملكة المتحدة، إضافة إلى التبادل الثقافي بين البلدين، وعملهما ضمن مجموعة العشرين التي ترأسها المملكة هذا العام، لاغتنام فرص القرن الواحد والعشرين، وتوسيع دائرة التنمية لتشمل مختلف دول العالم.
وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتمنى سموه لكرمبتون التوفيق في مهام عمله سفيرا لبلاده لدى المملكة.
من جهته، أعرب سعادة سفير المملكة المتحدة لدى المملكة نيل كرمبتون عن سعادته بلقاء سمو أمير المنطقة الشرقية، مؤكدا أن بلاده تعمل على تنمية علاقاتها بالمملكة، نظرا لكونها دولة مهمة ومحورية في المنطقة، إضافة إلى أنها تشهد في ظل قيادتها الحالية تطورا ونموا متسارعا، متمنيا للمملكة حكومة وشعبا دوام التقدم والازدهار.
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