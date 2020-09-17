اخبار السعوديه

السعودية الدولة الأولى بالشرق الأوسط في استخدام تقنية الاهتزازات التحذيرية

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم الدولة الأولى بالشرق الأوسط في استخدام تقنية الاهتزازات التحذيرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-09-17

السعودية الدولة الأولى بالشرق الأوسط في استخدام تقنية الاهتزازات التحذيرية

لتنبيه قائدي المركبات عند خروجها عن المسار

السعودية الدولة الأولى بالشرق الأوسط في استخدام تقنية الاهتزازات التحذيرية

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة النقل، أن المملكة العربية السعودية هي الدولة الأولى في الشرق الأوسط ومن أول خمس دول بالعالم في استخدام تقنية الاهتزازات التحذيرية لتنبيه قائدي المركبات.

وقالت الوزارة عبر حسابها على “توتير”: إن السعودية هي الدولة الأولى في الشرق الأوسط، ومن أول خمس دول بالعالم في استخدام تقنية الاهتزازات التحذيرية للمركبات.

Advertisements

وأوضحت وزارة النقل مزايا هذه التقنية، ومنها تنبيه قائدي المركبات من خلال اهتزاز المركبة عند خروجها عن المسار لحماية الأرواح والممتلكات.

 

المزيد

شارك الخبر




Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية الدولة الأولى بالشرق الأوسط في استخدام تقنية الاهتزازات التحذيرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا