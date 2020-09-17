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السعودية الدولة الأولى بالشرق الأوسط في استخدام تقنية الاهتزازات التحذيرية
لتنبيه قائدي المركبات عند خروجها عن المسار
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة النقل، أن المملكة العربية السعودية هي الدولة الأولى في الشرق الأوسط ومن أول خمس دول بالعالم في استخدام تقنية الاهتزازات التحذيرية لتنبيه قائدي المركبات.
وقالت الوزارة عبر حسابها على “توتير”: إن السعودية هي الدولة الأولى في الشرق الأوسط، ومن أول خمس دول بالعالم في استخدام تقنية الاهتزازات التحذيرية للمركبات.
وأوضحت وزارة النقل مزايا هذه التقنية، ومنها تنبيه قائدي المركبات من خلال اهتزاز المركبة عند خروجها عن المسار لحماية الأرواح والممتلكات.
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