النفط يرتفع لأكثر من 4% مع تراجع المخزون الأمريكي

2020-09-17

متابعات الخليج 365 - متابعة

سجلت أسعار النفط ارتفاعًا خلال الساعات الماضية بأكثر من أربعة بالمائة، وذلك بعد تقارير حول تراجع مخزونات الخام والبنزين بالولايات المتحدة، وتوقف جزء كبير من الإنتاج البحري الأمريكي بسبب الإعصار “سالي”.

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وتحدد سعر التسوية لخام برنت عند 42.22 دولار للبرميل، مسجلًا ارتفاعًا قدره 1.69 دولار بما يعادل 4.2 بالمائة، فيما أغلق الخام الأمريكي على صعود 1.88 دولار أو 4.9 بالمائة إلى 40.16 دولار للبرميل.

كما تراجعت مخزونات الخام الأمريكية 4.4 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 496 مليون برميل، وانخفضت مخزونات الولايات المتحدة من البنزين 400 ألف برميل.



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