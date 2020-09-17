محمد بن مسعود - الدمام - ارتفع إجمالي الإصابات إلى 45.388 حالة و285 وفاة سجلت دولة غانا خلال الـ 24 ساعة الماضية 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. وأوضحت وزارة الصحة بغانا، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 45.388 ألف إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات إلى 285. 17 سبتمبر 2020 - 29 محرّم 1442 12:57 AM Advertisements ارتفع إجمالي الإصابات إلى 45.388 حالة و285 وفاة غانا تسجل 54 إصابة جديدة بكورونا خلال آخر 24 ساعة غانا تسجل 54 إصابة جديدة بكورونا خلال آخر 24 ساعة سجلت دولة غانا خلال الـ 24 ساعة الماضية 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. وأوضحت وزارة الصحة بغانا، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 45.388 ألف إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات إلى 285. الكلمات المفتاحية ، غانا تسجل 54 إصابة جديدة بكورونا خلال آخر 24 ساعة ،

المصدر : الخليج 365

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