إيداع معاشات الضمان الاجتماعي والدعم المساند لشهر صفر 1442 في حسابات المستفيدين

بدأت وزارة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في عمليات صرف وإيداع معاشات الضمان الاجتماعي لشهر صفر 1442 للمستفيدين والمستفيدات في مختلف مناطق المملكة، حيث تستمر عمليات الإيداع في الحسابات البنكية بشكل مباشر حتى مساء الخميس الموافق 17 سيتمبر 2020.

ويأتي صرف الضمان الاجتماعي في أعقاب تجديد الوزارة دعوة المستفيدين للمسارعة في تحديث بياناتهم في البوابة الإلكترونية المخصصة، وذلك استمرارا للحملة التي أطلقتها في وقت سابق من هذا العام بهدف تحسين جودة الخدمات الضمانية والوصول إلى شريحة أوسع من الفئات التي تنطبق عليها شروط الضمان، حيث قالت الوزارة في آخر الأرقام الصادرة عنها بأن نسبة المستفيدين والمستفيدات الذين أتموا تحديث الضمان بلغت 39% فقط من إجمالي المنتفعين المسجلين لديها.

وكانت الوزارة قد أتمت سحوبات التأدية في وقت سابق من هذا الأسبوع، والذي بينت فيه قيمة المبالغ المستحقة للمستفيدين من خلال سجل المدفوعات الشهري للمنتفعين والذي يمكن الوصول إليه من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة، وهي إحدى الخدمات الإلكترونية التي تتيح للمستفيد الاستعلام عن حالته لاستحقاق المعاش في دورة الدفع الشهرية.

ويبلغ عدد المستفيدين والمستفيدات من الضمان الاجتماعي بالمملكة أكثر من 900 ألف موزعين في مختلف مكاتب الضمان المنتشرة في أنحاء متفرقة من المملكة، حيث تخصص الوزارة لهم أكثر من مليار ونصف ريال شهرياً، حيث تشمل المعاشات الضمانية ودعم الغذاء، بالإضافة إلى تسديد جزء من فواتير الكهرباء.

ومن الجدير بالذكر أن العمل والتنمية قد أتمت صرف مبالغ الحقيبة المدرسية والزي المدرسي لطلاب الضمان الاجتماعي، وفي خطوة استثنائية فقد تم رفع قيم الدعم لكل طالب وطالبة إلى 1000 ريال، بهدف تمكينهم من شراء أجهزة لمواصلة مسيرتهم التعليمية من خلال وسائل التعليم عن بعد.