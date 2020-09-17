بالفيديو..حريق ضخم بأشجار جبل عمد و "مدني ميسان" يباشر

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): إندلع حريق ضخم بمجموعة من الأشجاري في جبل "عمد" بمحافظة ميسان بمنطقة مكة المكرمة. إندلع حريق ضخم بمجموعة من الأشجاري في جبل "عمد" بمحافظة ميسان بمنطقة مكة المكرمة. وباشر الدفاع المدني بميسان الحريق، ولازالت الفرق تعمل على إطفاء الحريق.

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