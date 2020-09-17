شكرا لمتابعة خبر عن تطور الحالة المدارية في بحر العرب إلى إعصار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

توقع الباحث في الظواهر المناخية عضو لجنة تسمية الحالات المناخية " تسميات "، الدكتور زياد الجهني، تطور الحالة المدارية في بحر العرب إلى إعصار يجتاح جنوب الجزيرة.

وقال الجهني عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر:" تتركز الأنظار خلال الفترة القادمة على بحر العرب وحالاته المدارية والتي من المتوقع أن يتطور بعضها إلى إعصار قد يجتاح جنوب الجزيرة ".

وأشار الجهني إلى أن النماذج المناخية بدأت تستشعر ذلك في تحديثاتها الأخيرة.