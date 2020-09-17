شكرا لمتابعة خبر عن مواطن من ذوي الاحتياجات يفقد منزله ومركبته بأحد ثربان منطقة عسير المجاردة (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عمر الشهري (صدى): تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدها مركز أحد ثربان التابع لمحافظة المجاردة منطقة عسير اليوم الاربعاء في هدم منزل أحد المواطنين من ذوي الأحتياجات الخاصة وتلف مركبته التي يمتلكها . تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدها مركز أحد ثربان التابع لمحافظة المجاردة منطقة عسير اليوم الاربعاء في هدم منزل أحد المواطنين من ذوي الأحتياجات الخاصة وتلف مركبته التي يمتلكها . تناشد "صدى" الجهات المسؤولة بسرعة توجيه الجهات ذات العلاقة للوقوف والمعاينة وتوفير كافة الوسائل المتاحة لتوفير مسكن ومساعدته.

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