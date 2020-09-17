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شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. مرصد الفلك بـ "جامعة المؤسس" يرصد 5 من كواكب المجموعة الشمسية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):رصد قسم علوم الفلك والفضاء بجامعة الملك عبدالعزيز 5 من كواكب المجموعة الشمسية، هي: المريخ وزحل والمشتري وأورانوس ونبتون، حيث تم تصويرها يوم أول من أمس في الفترة من بعد غروب الشمس وحتى ما بعد منتصف الليل.
وظهر في الصور التي التقطها القسم البقعة الحمراء للمشتري والأحزمة الممتدة على استوائه، وحلقات زحل المميزة، حيث يمكن ملاحظة القمم القطبية والمناطق الفاتحة والداكنة للمريخ.
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