عشريني يطلق النار على صديقه في البيضاء.. والنيابة تتولى التحقيق

تحقق النيابة العامة بمكة المكرمة وشرطة العاصمة المقدسة ممثلة بمركز شرطة الكعكية في جريمة قتل مواطن بالعقد الثاني من العمر، عُثر على جثته في منطقة جبلية في البيضاء جنوب شرق مكة المكرمة.

وكشفت مصادر لـ«عاجل»، عن أن مركز الضبط الأمنى بالبيضاء شاهد مواطنًا في العقد الثاني من العمر يسير على قدميه ويرتدي ملابس داخلية فقط دون ثوب وفي حالة هلع وخوف وارتباك، وعند إيقافه اعترف بأنه قام بقتل شاب آخر، وتم تسليمه إلى مركز شرطة الكعكية؛ للتحقيق معه والتأكد من صحة المعلومات التي ذكرها، وتم تحديد موقع جواله؛ حيث اتضح أنه بالشرائع مع شباب كانوا برفقه الجاني والمجني عليه قبل الجريمة.

وكشفت المصادر، عن أن الجهات الأمنية تلقت اتصالًا من مقيم، يؤكد مشاهدته جثة شاب في منطقة البيضاء وتمت مباشرة الحالة من كل الجهات الامنية المختصة عبر البحث والتحري الجنائي، الدوريات الأمنية، الأدلة الجنائية والبصمات، والطب الشرعي، ضابط خفر شرطة الكعكية.

ووفق المصادر، تم العثور على المجنى عليه واتضح تعرضه لطلقة نارية من مسدس في منطقة الصدر، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة الوفيات بمستشفى النور التخصصي مع طلب عرضها على لجنة الطب الشرعي، ولا تزال التحقيقات جارية بالشرطة والنيابة العامة.