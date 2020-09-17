4 مناطق تشهد سحب رعدية بـ «طقس الخميس».. والأرصاد تتوقع درجات الحرارة

توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية ليوم غد الخميس؛ لافتة إلى أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على 4 مناطق.

وقالت «هيئة الأرصاد» في بيان: لا تزال الفرصة مهيأة لتكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق «جازان، عسيرو الباحة»، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

ولفتت الهيئة، إلى نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على أجزاء من شمال ووسط المملكة، كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

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وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، أشارت الهيئة، إلى أن الرياح السطحية ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 18-42 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر إلى مترين ونصف المتر، أما البحر فسيكون متوسط الموج إلى مائج .

كما يشهد الخليج العربي، رياحاً سطحية، جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، بسرعة تتراوح بين 12-32كلم/ساعة، وارتفاع الموج بين نصف متر إلى متر ونصف المتر، فيما سيكون البحر خفيف إلى متوسط الموج.

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة غدًا الخميس :