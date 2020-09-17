«الموارد البشرية» تدرب موظفي فرعها في الرياض بمجالين

عبر مجموعة دورات محددة
أطلق فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض ممثلًا في إدارة الإشراف الاجتماعي وبالتعاون مع شركة نجد للتدريب وتقنية المعلومات المحدودة، برنامجًا تدريبيًّا يستهدف موظفي وموظفات الفرع في مجالات الإدارة والقانون لنظام الموارد البشرية.
يشمل البرنامج الذي يمتد لثلاثة أشهر مجموعة دورات موجهة مثل «دورة إدارة الموارد البشرية في المستوى الأول والثاني، والجوانب القانونية لإدارة الموارد البشرية والتحقيق في المخالفات العمالية، وإدارة الجودة الشاملة في بيئة العمل»، ويقدم البرنامج نخبة مدربين في هذه المجالات وفق آلية محددة للترشيح والحضور.
ويهدف فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض بتنفيذ مثل هذا البرامج والدورات، إلى رفع كفاءة منسوبيه وتنمية مهاراتهم في شتى المجالات.
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