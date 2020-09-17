«المرور» يُصدر تنبيهًا بشأن بدء الرصد الالكتروني لدخول الشاحنات بالأوقات الممنوعة

التطبيق بعد 7 أيام..
نبَّه «المرور السعودي»، اليوم الأربعاء، إلى بدء الرصد الإلكتروني لدخول الشاحنات في الأوقات الممنوعة بعد سبعة أيام من الآن، وذلك في «الدمام - الظهران – الخبر».
وعبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، قال «المرور» إن هناك 7 أيام متبقية على تفعيل الرصد الالكتروني لدخول الشاحنات في الأوقات الممنوعة، مشيراً إلى أنه يستهدف من ذلك سلامة قائدي المركبات والمواطنين.
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