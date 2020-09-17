«المرور» يُصدر تنبيهًا بشأن بدء الرصد الالكتروني لدخول الشاحنات بالأوقات الممنوعة

نبَّه «المرور السعودي»، اليوم الأربعاء، إلى بدء الرصد الإلكتروني لدخول الشاحنات في الأوقات الممنوعة بعد سبعة أيام من الآن، وذلك في «الدمام - الظهران – الخبر».

وعبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، قال «المرور» إن هناك 7 أيام متبقية على تفعيل الرصد الالكتروني لدخول الشاحنات في الأوقات الممنوعة، مشيراً إلى أنه يستهدف من ذلك سلامة قائدي المركبات والمواطنين.

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