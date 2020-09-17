احتفال مع منظمة الصحة باليوم العالمي لسلامة المرضى

يحتفل مستشفى المملكة والعيادات الاستشارية مع منظمة الصحة العالمية باليوم العالمي لسلامة المرضى والذي يصادف 17 سبتمبر،تحت شعار "سلامة العاملين الصحيين ضمانة لسلامة المرضى" ، حيث تعتبر سلامة المرضى امراً اساسياً لتقديم خدمات صحيةمتميزة عالية الجودة وان سلامة العاملين الصحيين أولوية لسلامة المرضى.

وفي هذا الإطار تنظم مستشفى المملكة والعيادات الاستشارية العديد من الأنشطة والفعاليات الهامة والمتعلقة بسلامة المرضىوالعاملين الصحيين، منها ورش عمل إلكترونية عن سلامة ومأمونية العاملين الصحيين وأهمية العناية بسلامة المرضى.

وتتضمن الأنشطة أيضا تكثيف التوعية للمرضى حول جميع المجالات المتعلقة بسلامتهم ومنها أثناء زيارة العيادات الخارجية وفيأقسام التنويم والطوارئ وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماع من خلال حسابات المستشفى Khccgroup1.

ويقوم المستشفى في نفس اليوم العالمي باستقبال المرضى في بهو المبنى الرئيسي منذ الساعات الأولى للصباح وخاصة مراجعيالعيادات الخارجية بهدف تكثيف التوعية وتوزيع المطبوعات التوعوية عليهم مع الهدايا الخاصة بطرق الحفاظ على سلامتهم أثناءتواجدهم في المرافق الصحية.

سيحضر فعاليات اليوم العالمي المدير العام التنفيذي وقيادات المستشفى والتي ستقوم بتكريم العاملين الصحين وخاصة من قدمخدمات متفوقة في العناية بالمرضى أثناء جائحة كورونا الجديد.