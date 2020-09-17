تسهيل تخصيص 50409 مخططات وقطع سكنية ومرافق حكومية

كشفت الشؤون البلدية والقروية عن إجراءات عدة من شأنها تقصير وتسهيل عملية تخصيص الأراضي الحكومية، حيث يتم الانتهاء من مشروع حصر وتقيييم المخططات من قبل مكتب استشاري، وذلك بحسب تقرير اطلعت "دوت الخليج" على نسخة منه.

وتم اعتماد مخططات تقسيم الأراضي على نحو المخططات الجديدة، والمخططات المعدلة، حيث بلغ عدد المخططات 288 مخططا، وبلغ عدد القطع السكنية 33.349 قطعة و899 مرفقا حكوميا. وفيما يتعلق بالمخططات المعدلة فقد بلغ عددها 140 مخططا و26.415 قطعة سكنية و390 مرفقا حكوميا، وبذلك يصبح الإجمالي 428 مخططا و49.714 قطعة سكنية و1.289 مرفقا حكوميا.

وبلغت المخططات الحكومية 161 مخططا، فيما بلغ عدد المخططات الخاصة 267 مخططا.

تخصيص الأراضي

بلغ تخصيص عدد 489 قطعة أرض بإجمالي مساحة 653.9 مليون متر مربع، وتم اعتماد مواقع للجهات الحكومية بواقع 137 قطعة أرض بإجمالي 26.664.391 مترا مربعا. ويجري العمل حاليا على مراجعة الدليل الشامل لضبط التنمية على الأراضي الزراعية، إضافة إلى المشاركة في لجان عدة.

أولويات التنمية العقارية

أكد التقرير الانتهاء من تطوير وتشغيل برنامج أولويات التنمية العمرانية، وذلك بناء على صدور الأمر السامي رقم 3137 بتاريخ 1440/1/18 هـ القاضي باعتماد مراعاة أولويات التنمية المكانية لدى وزراة الشؤون البلدية والقروية عند مناقشة واعتماد ما يتعلق بالمرافق العامة وتحديد مخصصاتها المالية إدراكا لأهمية دراسة أولويات التنمية العمرانية.

كما تم تحديث دراسات مدن المملكة على مستوى الأمانات، (71 مدينة بنسبة 53% للمرحلة الأولى التي قامت بإنهاء الدراسة، و58 مدينة بنسبة 43% للمرحلة الأولى التي قامت بتحديث الدراسة، و8 مدن للمرحلة الأولى التي لم تقم بتحديث الدراسة). والمدن المستهدفة في المرحلة الثانية 53 مدينة.

إدارة التنمية المكانية

يتم مباشرة العمل في 9 مشاريع تغطي 14 أمانة والبلديات التابعة لها. ويجري الانتهاء من تنفيذ المبادرة على أمانتي المنطقة الشرقية وجدة والبلديات التابعة لهما وعدد 15 بلدية في كل أمانة. وكذلك الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة وعددها 9 جهات حكومية.

كما تم الانتهاء من تحديث مقطع الطريق (مسارات تمديد البنية التحتية بالطرق) وإعداد وثيقة موحدة لتصميم مقطع الطريق المحدث لجميع الجهات الخدمية. وإطلاق برنامج رخص الحفريات الموحد، مع الأخذ في الاعتبار النموذج المطبق في أمانة الرياض. الانتهاء من إدراج كافة البيانات المطلوبة لقاعدة معلومات الخدمات الأرضية من قبل اللجنة المشكلة بالأمر السامي رقم 37214 وتاريخ 1433هـ والرفع إلى هيئة الخبراء.

التسمية والترقيم

أشار التقرير إلى متابعة تطوير البرنامج الآلي لعمليات التسمية والترقيم والذي يشمل معجم الأسماء وتصنيف الشوارع وإسناد الأسماء إلى الشوارع. وخلال عام 2019 اعتمدت 19 مدينة خرائط تقسيمات حدود الأحياء فيها. وبلغ إجمالي المدن التي اعتمدت خرائط تقسيمات حدود الأحياء فيها 81 مدينة.

معالجة التشوه البصري

يتم من خلال مشاريع الحلول المتوسطة التي شملت مناطق المملكة تنفيذ مشاريع التحسين والتجميل العمراني لبعض الشوارع المحورية (بوليفارد) القائمة والمهمة في المدن لتصبح الطرق ذات خصائص عصرية متميزة تجذب المشاة والمارة. وتشجع على استخدام الدراجات الهوائية والتسوق والجلوس في المقاهي على نحو يعزز الصحة والعلاقات الاجتماعية.

وتبلغ عقود الحلول المتوسطة التي تم توقيعها 49 عقدا بمجمل أطوال 207.71 كم وتكلفة إجمالية بقيمة 1.5 مليار ريال. وبلغت العقود التي سيتم توقيعها 17 عقدا بمجمل أطوال 98.4 كم.

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شؤون الأراضي وأعمال المساحة

يقوم القطاع البلدي بالعديد من الأنشطة المختلفة في مجال شؤون الأراضي وأعمال المساحة، والتي يمكن تصنيفها وفق 4 خطوط عريضة هي أولا: المحافظة على الأراضي الحكومية والعقارات البلدية وإدارة شؤونها. ثانيا: توفير المكانية للأجهزة الحكومية والجهات الاستشارية. ثالثا: التسجيل العيني للعقار. رابعا: منح الأراضي الحكومية.

* المخططات الجديدة والمعدلة

- 288 عدد المخططات

33,349 القطع السكنية و899 مرفقا حكوميا

* المخططات المعدلة

140 عدد المخططات

26,415 القطع السكنية و390 مرفقا حكوميا

* المخططات الحكومية

- 161 مخططا

* المخططات الخاصة

267 مخططا

* التخصيص

489 قطعة أرض بإجمالي مساحة 653.9 مليون م2

137 قطعة أرض بإجمالي 26.664.391 م2