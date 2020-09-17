صحة الطائف لسكان الشمالية: المبنى متهالك ونبحث عن بديل

طالب عدد من سكان حي الشهداء الشمالية بمحافظة الطائف بإعادة افتتاح المركز الصحي بالحي بعد أن أغلقته إدارة الشؤون الصحية بالمحافظة ودمجته مع مركز صحي غرب نخب.

شريحة كبيرة

قال خالد العميري من سكان الحي إن المركز كان يخدم شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين قد تصل إلى ما يقارب 20 ألف مواطن ومقيم، ودمجه في مركز صحي آخر قد يسبب ازدحاما وتكدسا بسبب عدد السكان في هذه الأحياء التي تعد من الأحياء الأكثر سكانا على مستوى محافظة الطائف، وكان بالإمكان البحث عن مبنى بديل يفي بالغرض داخل الحي أو عمل صيانة للمبنى الحالي لحين إيجاد مبنى بديل.

بناء مبنى خاص

قال عبد الله الذويبي إن مبنى المركز الحالي مبنى مستأجر منذ حوالي 30 سنة أو أكثر، ويوجد في الحي أراضِ فضاء وبإمكان الاستفادة منها وبناء مركز صحي جديد بمواصفات مناسبة تخدم حاجة المركز.

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من جانبه، قال سعد العريفي، إن عددا من المراجعين يأتي للمركز مشيا على الأقدام، خصوصا كبار السن بحكم موقعه المناسب ونقله إلى حي آخر قد يتسبب في تكاسل البعض، وخصوصاً أصحاب الأمراض المزمنة أو تأخرهم عن مواعيدهم ومتابعة صرف الأدوية.

مبنى متهالك

أوضح المتحدث الرسمي لصحة الطائف سراج الحميدان أنه بناء على تقرير الشؤون الهندسية بصحة الطائف فإن المبنى متهالك، وإن أعمال الصيانة أصبحت غير مجدية، لذا رأت صحة المحافظة إخلاء المبنى وإيجاد بديل حفاظا على سلامة المرضى، وتم دمجه مع مركز صحي غرب نخب لحين إيجاد البديل.