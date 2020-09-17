أهالي الباحة يتذمرون من أسعار مهرجان الرمان

فند أمين مجلس الجمعية التعاونية للرمان رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان رمان الباحة إبراهيم بخروش، كل الاتهامات والمقاطع المصورة التي تحدثت عن تذمر أهالي الباحة وزوار المهرجان من ارتفاع الأسعار، قائلا إن هذه المقاطع مفتعلة وناقلوها لم يتحروا الحقيقة كاملة، فقناة الإخبارية أجرت لقاء مباشرا مع أحد المزارعين من داخل مزرعته المتميزة، وذكر أن أسعار البيع تتراوح بين 60 و 90 ريالا؛ أما أسعار المهرجان فهي في متناول الجميع وتتراوح بين 60 و 120 ريالا، كما يوجد حراج لكميات الجملة.

وأضاف بخروش لـ»دوت الخليج» أن كل ما حدث هو انتشار مقطع حراج لعبوة وزن 28 كيلو حبات كبيرة جدا؛ وهذا النوع يتم قطف الصندوق الواحد من عدة مزارع بانتقاء حبات معينة مما يجعله منفردا ويتم التنافس عليه وهو أشبه ببعض مقاطع أسعار التمور؛ وتوجد عبوات كبيرة لحبات فاخرة وكبيرة قد تصل في الحراج إلى 500 ريال أو تزيد قليلا وكمياتها قليلة.

من جانبه، قال المزارع سعيد فيصل الزهراني الذي يملك 8 مزارع للرمان بمساحات مختلفة إن الأسعار في متناول جميع فئات المجتمع؛ وتتراوح بين 30 و 150 ريالا، وما عرض من مقاطع عبر مواقع التواصل وأن أسعار الرمان ارتفعت إلى 1200 ريال، هو شائعات لا أساس لها من الصحة.

اختتام المهرجان

اختتمت النسخة التاسعة من مهرجان رمان الباحة، وشهد المهرجان توزيع 5 آلاف شتلة رمان على المواطنين، وتسويق إنتاج 700 ألف شجرة تعود لـ 3 آلاف مزرعة بين أودية بيدة، ومعشوقة، ومراوة، وبرحرح، وبني كبير، وتربة زهران، وبني حرير، وبني عدوان ووادي الصدر. حيث كان الافتتاح عبارة عن قطف سمو أمير المنطقة لثمرة رمان في مشهد حي؛ ويحرص سموه على دعم المزارعين وتحفيزهم وتشجيعهم من خلال سؤالهم عن احتياجاتهم والتحديات التي تواجههم.

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غياب إحصائية رسمية

أوضح بخروش أنه لا توجد إحصائية رسمية لمزارع الرمان في الباحة ولكنها تقدر بـ 3 آلاف مزرعة وبعضها يحتاج تشجيعا للاستصلاح بإعادة غرس رمان بديل عن الذي تلف، كما أن الجمعية لها أهداف تخدم الرمان والمزارع؛ كتنظيم المهرجان، وتأمين كل ما يحتاجه المزارع من مدخلات زراعية واحتياجات تحت سقف واحد بالقرب من المزارع وبسعر منافس، إضافة لتقديم خدمات الإرشاد الزراعي، وورش عمل ودورات ومحاضرات، وعمل مبادرات مثل مبادرة «اغرس رمان». كما أن للجمعية شراكات مع عدد من الجهات المهمة مثل وزارة البيئة والمياه والزراعة، ومجلس الجمعيات التعاونية لتنفيذ مبادرة تأهيل المدرجات الزراعية وتطبيق تقنية حصاد مياه الأمطار وغير ذلك.

غياب شركات الشحن

أكد رئيس لجنة العلاقات والإعلام بمهرجان الرمان عبدالله فيصل، أنه بالنسبة لإرسال الرمان للمناطق الأخرى فإنه يكون من خلال عدة وسائل وأهمها الاتفاق مع مسوق إلكتروني، ولكن لم نتمكن من توفير شركة شحن بسبب أن جميع الشركات تتأخر في الإيصال للمستهلك وتنقل الرمان في درجة حرارة عالية مما يعرضه للتلف. ولكن يوجد مسوق إلكتروني للمهرجان يتم الطلب من خلاله ويصل لأي مكان بالمملكة، ويختلف سعره قليلاً بسبب الشحن ولكن يبقى السعر مقبولا مقارنة بالخدمة التي يحصل عليها المستفيد.