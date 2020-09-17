12 يوما مهلة قبل إزالة ورش ومحلات عين العزيزية بجدة

في جولة ميدانية قامت بها «دوت الخليج» داخل نطاق حي الوزيرية جنوب محافظة جدة ابتداء من شارع الإسكان وحتى شارع المحجر وتشمل سوق الأهدل والتي سبق أن أعلن وقف الملك عبدالعزيز لعين العزيزية بإخلاء المنطقة والمحلات التجارية والورش فورا، وبإعطائهم مهلة تقترب من 12 يوما وذلك بإشعارهم وتعليق لافتات توضح ذلك. وسيكون آخر موعد للإخلاء في تاريخ 11 صفر 1442هـ، حيث سيتم فصل التيار الكهربائي عن كامل الموقع بتاريخ 12 صفر 1442هـ تمهيدا لإنهاء إجراءات الهدم والإزالة على المحلات والورش.

مطالبة بتمديد المهلة

انطلقت مناشدات بعض ملاك المحلات التجارية والورش عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بتمديد المهلة المحددة من قبل وقف الملك عبدالعزيز لعين العزيزية لإخلاء هذه المحلات الواقعة ضمن نطاق الوقف. وأوضح بعضهم أن المهلة المعطاة لا تكفي لإخلاء المحلات والبدء في البحث عن محل آخر ونقل البضائع إليه، في الوقت الذي كشفت مصادر لـ»دوت الخليج» أن أمانة جدة تعمل على إزالة 200 عقار ضمن المرحلة الأولى لمشروع تحسين شوارع جنوب جدة «غليل، السبيل، القريات، وغيرها».

معالجة الصكوك

أعلن وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية في وقت سابق عن البدء في استقبال طلبات 346 مواطنا لغرض معالجة صكوكهم الشرعية الصادرة من عام 1395 هـ وحتى عام 1401 هـ التي تزيد مساحتها الإجمالية عن 600 م2، وذلك تنفيذا للأمر السامي الكريم رقم 8268 في 14 ربيع الآخر 1401 هـ، والأمر السامي رقم 6472 وتاريخ 10 صفر 1439هـ.

كما أكد الوقف في وقت سابق أنه قد صدر الأمر السامي رقم 6472 بتاريخ 10/ 2/ 1439 هـ المتضمن الموافقة على حدود أراضي الوقف وفقا لرأي اللجنة القضائية المشكلة بموجب الأمر السامي رقم 47332 وتاريخ 17/ 6/ 1435 هـ، وتم الانتهاء من إشهار حدود الوقف وذلك بتثبيت العلامات الخرسانية على جميع الحدود في الطبيعة ابتداء من الكيلو السادس بطريق مكة القديم بمحافظة جدة بشارع الأمير ماجد حتى منطقة أبو شعيب بوادي فاطمة وفق المصور الفضائي الموضح بهذا الإعلان.

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كما أكدت الأمانة العامة للوقف على عدم السماح لأي شخص كائنا من كان سواء كان شخصا عاديا أو اعتباريا بالتعدي على أراضي الوقف سواء بالبناء أو غيره إلا بعد الرجوع لإدارة الوقف وللجهات المختصة للحصول على التراخيص النظامية لذلك، ومن يخالف ذلك سوف يعرض أعماله للإزالة فورا ويعرض نفسه للعقوبات النظامية المقررة، كما حذر من البيع أو الشراء في أراضيه بوثائق أو عقود بيع من مكاتب عقارية أو خلافه داخل الحدود المعلن عنها، وعلى كل شخص يدعي أن عقاره تم بناؤه قبل الأمر السامي الموضح رقمه وتاريخه فعليه مراجعة المكاتب الهندسية المعتمدة من الوقف لإنهاء إجراءاتهم النظامية وتصحيح اوضاعهم وفق الخطة والآلية والمدة الزمنية المعتمدة في ذلك.

المشمول بقرار الإزالة في عين العزيزية

جميع الأراضي المقام عليها التشاليح الواقعة ضمن المتنزهات

جميع الورش ابتداء من شارع الإسكان وحتى شارع المحجر

جميع المحلات التجارية ابتداء من شارع الإسكان وحتى شارع المحجر