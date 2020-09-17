لجنة من 4 جهات لوضع مقترحات وتوصيات عودة العمرة

علمت «دوت الخليج» من مصادرها أنه تم تشكيل لجنة لتنظيم آلية عودة العمرة خلال الفترة المقبلة، حيث رفعت هذه اللجنة عدة مقترحات وتصورات للجهات العليا المعنية بخدمة ضيوف الرحمن.

وأضافت المصادر أن اللجنة تتألف من عدة جهات تتضمن: وزارة الحج والعمرة، وزارة الصحة، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والأمن العام.

ومن ضمن التصورات التي طرحت أن يتم البدء بعمرة الداخل وبعد ذلك بعمرة الخارج، وأن تكون بأعداد محدودة ومواعيد ثابتة وتفويج مقنن مماثل وقريب من تفويج الحجاج بساعات وأوقات معينة، وإطلاق تطبيق أو منصة يتم من خلالها التقديم عليها لغرض أداء العمرة، إضافة إلى التأكد من حصول المعتمر على شهادة طبية تثبت سلامته من فيروس كورونا الجديد «كوفيد19»، وأيضا العمل على ترتيب بروتوكولات مماثلة وقريبة من بروتوكول الحج الفائت لتحقيق السلامة الدائمة للجميع، وأيضا مقترح بإمكانية حضور معتمر الخارج لجميع الفعاليات بمدن المملكة.

من جانبه، ثمن رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة السابق سعد جميل القرشي في تصريح لـ»دوت الخليج» اهتمام الدولة بتوفير أفضل السبل الكفيلة بسلامة المعتمرين ليؤدوا مناسكهم بيسر وسهولة واطمئنان واعتماد السبل والاحترازات الكفيلة للسلامة. وأكد أن المملكة حريصة على تأدية ضيوف الرحمن شعائر العمرة بأرقى الخدمات وعلى أكمل وجه.

تصورات ومقترحات لعودة العمرة

البدء بعمرة الداخل وبعد ذلك بعمرة الخارج

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تكون العودة بأعداد محدودة ومواعيد ثابتة وتفويج مقنن مماثل وقريب من تفويج الحجاج بساعات وأوقات معينة

إطلاق تطبيق أو منصة يتم من خلالها التقديم عليها لغرض أداء العمرة

التأكد من حصول المعتمر على شهادة طبية تثبت سلامته من فيروس كورونا الجديد «كوفيد- 19»

ترتيب بروتوكولات مماثلة وقريبة من موسم الحج المنصرم