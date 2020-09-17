3 مشاريع بيئية بـ 104 ملايين في عزيزية الخبر

تعكف شركة المياه الوطنية، ممثلة بالإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية، على تنفيذ 3 مشاريع بيئية حيوية لخدمة العديد من المخططات السكنية المتعددة بحي العزيزية بمحافظة الخبر بتكلفة تقارب 104 ملايين ريال. وتأتي هذه المشاريع بهدف زيادة نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحي، ورفع الكفاءة التشغيلية، إضافة إلى رفع الضرر البيئي عن حي العزيزية بالخبر. وبيّن رئيس القطاع الشرقي المهندس حمدي الشراري، خلال جولة ميدانية تفقدية لسير أعمال المشروع، أن هذه المشاريع تحتوي على منظومة من الشبكات المتعددة بطول 170 كيلومترا وتوصيلاتها المنزلية؛ وأنها ستعمل على نقل مياه الصرف الصحي إلى المحطة الرئيسية لأحياء العزيزية، ومن ثم نقلها بالخطوط الرئيسية إلى محطة المعالجة البيئية.



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