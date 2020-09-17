800 مستفيد من الأطراف الصناعية بصحة الطائف

وأكد المجمع أنه يجري العمل حاليا على استقطاب كفاءات عالية من الكوادر الطبية المتخصصة في صناعة الأطراف الصناعية. وعن الخدمات التي يقدمها القسم، أشار المجمع إلى أنها تشتمل على صناعة وتوفير الأطراف الصناعية للمستفيدين وتوفير أجهزة المساعدة، وصيانة الأطراف الصناعية، والعديد من الخدمات.
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