800 مستفيد من الأطراف الصناعية بصحة الطائف

قدّم قسم الأطراف الصناعية بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، خدمات متنوعة لأكثر من 800 مستفيد منذ بداية يناير وحتى نهاية شهر أغسطس من العام الجاري 2020. وأوضح مجمع الملك فيصل الطبي أن القسم تم تجهيزه بأحدث الأجهزة الطبية الحديثة، وذلك للوصول بالخدمة إلى أعلى مستويات الجودة في صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، ويعد القسم حاليا من أكبر أقسام الأطراف الصناعية على مستوى المساحة الإنشائية من بين جميع أقسام التأهيل الطبي بالمملكة.

وأكد المجمع أنه يجري العمل حاليا على استقطاب كفاءات عالية من الكوادر الطبية المتخصصة في صناعة الأطراف الصناعية. وعن الخدمات التي يقدمها القسم، أشار المجمع إلى أنها تشتمل على صناعة وتوفير الأطراف الصناعية للمستفيدين وتوفير أجهزة المساعدة، وصيانة الأطراف الصناعية، والعديد من الخدمات.