1.5 مليار تكلفة علاج 1646 مريضا في الخارج

قالت وزارة الصحة إن عدد المرضى المحالين للعلاج في الخارج خلال عام 2019 بلغ 1646 مريضا بزيادة قدرها 0.4% مقارنة بالعام 2018، وقدرت الوزارة إجمالي التكلفة العلاجية لهم بنحو 1.5 مليار ريال.

تخفيض التكاليف

أشارت الوزارة في سياق تقرير حديث - اطلعت «دوت الخليج» على نسخة منه - إلى أنها تمكنت من تخفيض إجمالي التكاليف العلاجية للمرضى المحولين في الخارج إلى نحو 1.5 مليار ريال خلال 2019 بانخفاض قدره 42% مقارنة بعام 2018، فيما ارتفع إجمالي تكلفة نفقات إعانات المرضى ومرافقيهم بالخارج خلال العام المنصرم لتصل إلى 261 مليون ريال بزيادة قدرها 22% مقارنة بعام 2018.

6 أشهر للعلاج

لفتت الوزارة في التقرير إلى ارتفاع نسبة بقاء المرضى لأكثر من 6 أشهر للعلاج خارج المملكة خلال عام 2019، حيث بلغت 24%، (دون المستهدف - أقل من 20%) مقارنة بنسبة 21% في عام 2018

وشددت وزارة الصحة على أنها حرصت على تحقيق أعلى مستوى من كفاءة الإنفاق على علاج المرضى بالخارج من خلال البدء بإجراءات اختيارية للتدقيق المالي والإكلينيكي وإعادة تنظيم أعمال الملحقيات الصحية وتحديث شروط اختيار المستشفيات والمراكز الصحية المعتمدة للعلاج خارج المملكة وإعدادة هيكلة أعمال الهيئة الطبية العليا ورفع مستوى إنتاجيتها بتغيير إجراءات العمل وتشكيل لجان التوصية للعلاج بالخارج في المستشفيات المرجعية.

إحصاءات العلاج في الخارج لعام 2019

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1646 مريضا أحيل للعلاج

1.5 مليار ريال إجمالي التكاليف العلاجية

42 % نسبة انخفاض التكاليف العلاجية مقارنة بعام 2018

24 % ارتفاع نسبة بقاء المرضى لأكثر من 6 أشهر

261 مليون ريال نفقات إعانات المرضى ومرافقيهم