السعودية اليوم / تونس تسجل 477 إصابة جديدة بفيروس كورونا



تونس 28 محرم 1442 هـ الموافق 16 سبتمبر 2020 م واس

سجّلت تونس 477 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في تونس بلغت 8100 إصابة، فيما ارتفع إجمالي حالات الوفيات إلى 129 حالة.

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تونس 28 محرم 1442 هـ الموافق 16 سبتمبر 2020 م واسسجّلت تونس 477 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 8 حالات وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في تونس بلغت 8100 إصابة، فيما ارتفع إجمالي حالات الوفيات إلى 129 حالة.// انتهى //00:54ت م0283

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