السعودية اليوم / الجزائر تسجل 232 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الجزائر 28 محرم 1442 هجري الموافق 16 سبتمبر 2020 م واس

سجلت الجزائر 232 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الصحة الجزائرية أن تم تسجيل 13 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1645 حالة, فيما سجلت خلال 24 الساعة الماضية 159 حالة تعافي ليرتفع إلى 34517.

// انتهى //

23:07ت م

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الجزائر 28 محرم 1442 هجري الموافق 16 سبتمبر 2020 م واسسجلت الجزائر 232 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات 48966 حالة.وأوضحت الصحة الجزائرية أن تم تسجيل 13 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1645 حالة, فيما سجلت خلال 24 الساعة الماضية 159 حالة تعافي ليرتفع إلى 34517.// انتهى //23:07ت م0266

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