الجيش اليمني يتصدى لهجوم حوثي ويتمكن من أسر 5 عناصر في مأرب

الخميس 17 سبتمبر 2020

تمكنت قوات الجيش الوطني بجبهة جبال مراد فى محافظة مأرب، من أسر 5 عناصر تابعة لميليشيا الحوثي خلال تصديها لهجوم شنه الحوثيين فى المنطقة.



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ووفقا لموقع روسيا اليوم، فإن وحدات من القوات الحكومية اليمنية مسنودة برجال من قبائل مراد فى مأرب تصدت لهجوم ميليشيات الحوثي على جبهة جبل مراد فى منطقة الأوشال بالمحافظة، وأسرت 5 من جماعة الحوثي.

وذكرت وكالة الصحافة اليمنية نقلا عن مصدر عسكرى أن قوات الجيش الوطني واللجان الشعبية تمكنت من التقدم تجاه غرب مديرية جبل مراد بمأرب بعد معارك شرسة ضد قوات التحالف العربى بقيادة السعودية وأن المعارك ما زالت تدور بين الطرفين فى جبهة الجبل.