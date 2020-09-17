محمد بن مسعود - الدمام - أعلن نادي التعاون، أمس الأربعاء، التعاقد رسميًا مع الفرنسي باتريس كارتيرون لتدريب فريقه الأول لكرة القدم، لمدة موسمين، خلفًا للوطني عبد الله عسيري المدرب المؤقت.

وأوضح التعاون أن المدرب الفرنسي، سيلتحق ببعثة الفريق في الدوحة، لقيادته فيما تبقى من بطولة دوري أبطال آسيا، حيث يتصدر الفريق مجموعته بـ6 نقاط. لمدة موسمين .. "الفرنسي" كارتيرون يقود التعاون "فنيًا" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-09-17 أعلن نادي التعاون، أمس الأربعاء، التعاقد رسميًا مع الفرنسي باتريس كارتيرون لتدريب فريقه الأول لكرة القدم، لمدة موسمين، خلفًا للوطني عبد الله عسيري المدرب المؤقت.

وأوضح التعاون أن المدرب الفرنسي، سيلتحق ببعثة الفريق في الدوحة، لقيادته فيما تبقى من بطولة دوري أبطال آسيا، حيث يتصدر الفريق مجموعته بـ6 نقاط. 17 سبتمبر 2020 - 29 محرّم 1442 Advertisements 12:03 AM أعلن نادي التعاون، أمس الأربعاء، التعاقد رسميًا مع الفرنسي باتريس كارتيرون لتدريب فريقه الأول لكرة القدم، لمدة موسمين، خلفًا للوطني عبد الله عسيري المدرب المؤقت.

وأوضح التعاون أن المدرب الفرنسي، سيلتحق ببعثة الفريق في الدوحة، لقيادته فيما تبقى من بطولة دوري أبطال آسيا، حيث يتصدر الفريق مجموعته بـ6 نقاط. ، لمدة موسمين .. "الفرنسي" كارتيرون يقود التعاون "فنيًا" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لمدة موسمين .. "الفرنسي" كارتيرون يقود التعاون "فنيًا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.